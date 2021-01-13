Турист, приезжавший в Калининград на новогодние каникулы, в среднем тратил 1,5 тысячи рублей в день. Об этом в среду, 13 января, журналистам рассказал министр по культуре и туризму региона.- Средний чек составил 1,5 тысячи рублей. Это сколько турист тратил в день без учета дороги и проживания. Средний чек проживания составил в крупных отелях 7.5-7.7 тысяч рублей, - говорит Андрей Ермак. - Нам важно не сколько к нам приезжают, а сколько у нас тратят. Хочется, чтобы туристы, естественно, тратили больше.Интересно, что в начале 2020 года туристов было меньше, а средний чек составлял порядка 1200 рублей на человека.По словам министра, все учреждения культуры побили прошлогодний рекорд по приросту посещений.- Так, Кафедральный собор показал рост 25 процентов: приняли на этих праздниках 14.9 тысяч человек, а в прошлом году 11.3 тысячи человек. Музей изобразительных искусств принял 4.7 тысяч человек, а в прошлом 3.7 тысяч. Музей Мирового океана принял 42 тысячи посетителей, а в прошлом году 32.6 тысяч. Практически по всем учреждениям есть рост, - сказал Андрей Ермак. – В целом мы довольны итогами прошедших праздников.