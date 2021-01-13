В городе Калининграде в дни новогодних каникул отели были забиты на 80-90 процентов, чего не скажешь о гостиницах в области. Там в некоторых объектах размещения едва ли удавалось занять 30 процентов номеров. Об этом в среду, 13 января, журналистам рассказал министр по культуре и туризму региона.- Загрузку 80-90 процентов имели крупные калининградские отели вроде «Редисон», «Кайзерхоф», «Кристал Хаус». Отели на побережье, к сожалению, «просели» и немного испортили статистику. У них была загрузка и 20, и 30 процентов. И на востоке области такая же картина: в Гусеве, Полесске, - сказал Андрей Ермак.Он отметил, что самым успешным днем стало 4 января.- Рекордным днем по приему людей стал понедельник, 4 января. Аэропорт «Храброво» принял 37 рейсов, более 10 тысяч человек. Это на уровне дней матчей ЧМ-2018, - сказал министр.