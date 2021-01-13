В наступившем году в Калининградской области ждут до 2 миллионов туристов. Об этом в среду, 13 января, рассказал министр по культуре и туризму региона.- Мы не знаем, в условиях каких ограничений мы будем жить в 2021 году. Но мы смотрим в будущее с оптимизмом, - говорит Андрей Ермак. - Если не будет дополнительных серьезных ограничений, если все будет так, как на сегодняшний момент, то мы надеемся выйти на уровень 2019 года и даже лучше. Это 1.9 миллиона или может быть даже 2 миллиона человек. Но, повторюсь, если не будет ограничений, в том числе, связанных с перемещением людей между регионами.Министр отметил, что туристов из других городов России в Калининграде действительно много.- Тот иностранный трафик, который у нас был и пропал, его заместили российские туристы, - отметил он. – Но российские туристы всегда тратили меньше, чем иностранцы. У иностранцев стабильно высокий чек. Российские туристы же разделены на два лагеря. Есть часть, и достаточно существенная, которая тратит меньше. А есть часть людей, которая тратит примерно столько же, сколько иностранные туристы.