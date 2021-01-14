Утром 13 января сотрудники полиции установили, что дороги в Краснознаменском районе не обработаны противогололедными материалами, к тому же с проезжей части (включая заездные карманы, стоянки, перекрестки, примыкания и т.д.) не убран талый снег. Как следствие - в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения чрезвычайных происшествий правоохранителями был вынесен запрет на подвоз до 5 общеобразовательных организаций и обратно более 500 обучающихся детей.- В четверг, 14 февраля будет проведена проверка того, как ответственные службы исполнили выданные им соответствующие предписания, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Если нарушений не обнаружится, полиция разрешит возобновить перевозку школьников.