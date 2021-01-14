Наступившей ночью 14 января сотрудникам регионального Управления МЧС дважды пришлось тушить горящие автомобили.Сначала в 01:01 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на улице Ленина в поселке Знаменск Гвардейского городского округа произошло воспламенение «Ниссана». В итоге у иномарки сгорели салон и багажное отделение, но обошлось без пострадавших людей. Для ликвидации пожара привлекался расчет пожарно-спасательной части №14 в составе 3 человек и 1 единицы техники.Через полтора часа в 02:37 пришлось посылать 5 огнеборцев на спецавтомобиле на улицу Летнюю в поселке Калиновка Гурьевского городского округа. Там микроавтобус «Мерседес» не только выгорел сам, но и навредил припаркованной по соседству «Тойоте Прима», у которой огнем оказалось повреждено заднее правое крыло. К счастью, и в этом случае последствия ЧП ограничились исключительно «железом», человеческих жертв нет.Причины обоих возгораний устанавливаются.