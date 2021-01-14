Рождество 26-летний житель Калининграда решил отметить вместе с друзьями, пригласив заодно и свою экс-супругу. Когда остальные гости разошлись и хозяин квартиры остался наедине с «бывшей», быстро дошло до ссоры. А затем рассвирепевший мужчина и вовсе связал бедняжку и стал угрожать ей расправой, в подтверждение серьезности своих намерений демонстрируя вилку и бензопилу.К счастью, путы оказались не очень надежными. Воспользовавшись тем, что отставной муж вышел в соседнюю комнату, пленница смогла освободиться, выбежала из квартиры и босиком рванула к друзьям. П уже от них позвонила в полицию.Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в отношении калининградца возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Санкции части 1 статьи 119 УК РФ предусматривают для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.