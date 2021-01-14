Поставка вакцины от коронавируса \\"Спутник V\\" в Калининградскую область уже началась, в январе объемы поставок увеличатся. Об этом написал губернатор региона Антон Алиханов у себя в Инстаграме. \\"Мы ориентируемся на 5-7 тысяч в январе. Поставки уже идут\\", - сообщил глава области.Ранее Антон Алиханов заявлял, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Калининградской области начнется не раньше февраля.- На днях к нам пришли еще 850 доз вакцины, - сообщил губернатор журналистам во вторник. - Итого к нам поступило 1892 дозы. По состоянию на понедельник, 11 января, 1042 человека уже получили первый компонент. Почти 300 человек провакцинированы полностью, то есть, и вторым компонентом тоже.