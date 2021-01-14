В Калининграде в четверг, 14 января, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.С 9.00 до 13.00 отключены дома по ул. Грига 26, ул. Литовский вал 48-50, ул. Фрунзе 60-72а, 90-96, ул. 1812 года 61-67а, 104-124.С 13.30 до 18.00 – без электричества останутся дома по ул. Белокаменная 26а, ул. Литовский вал 25, 29-37, 48-58, ул. Фрунзе 82-88, ул. 1812 года 69 (д/с № 94), 71-85.В связи с отключением в это же время, с 13.30 до 18.00, не будет работать светофор на перекрёстке Литовский вал-ул. Фрунзе-Ю. Гагарина.«Водоканал» с 10.00 до 15.00 планирует установить водомерный счётчик, вода будет перекрыта в дом №24 по ул. Кирова. В ночь с четверга на пятницу также для установки прибора учёта перекроют подачу воды в роддом №4 на ул. Чайковского.