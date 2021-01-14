На днях в соцсетях появилось видео, на котором видно, как водитель автобуса использует предмет, похожий на швабру, чтобы переключать передачи. Двигатель автобуса при этом издавал страшный скрежет. На эту обратили внимание сотрудники полиции, которые довольно быстро нашли водителя и доставили его в отдел.«По предварительным данным, 34-летний водитель, управляя рейсовым автобусом №147, двигаясь из Правдинска в Калининград, использовал швабру в качестве рычага переключения передач. Данный факт заснял на видео один из пассажиров автобуса, после чего выложил в социальные сети», - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.Водитель пояснил полицейским, что во время движения у него сломалась коробка передач, и он принял решение довезти людей на неисправном автобусе до конечно пункта.«За необычное ноу-хау на дороге водителю-профессионалу придётся ответить в рамках административного наказания, так как он рисковал жизнью и здоровьем пассажиров»,- отметила Светлана Поставничая.На водителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».