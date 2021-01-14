Утром в среду, 13 января полицейские установили, что дороги в Краснознаменском и Неманском районе не обработаны противогололедными материалами, с проезжей части не убран талый снег. После этого начальник местного отделения ГИБДД запретил перевозку школьников до учебных учреждения. В итоге более 500 детей оказались на «вынужденных каникулах».В четверг в ГИБДД сообщили, что разрешили перевозку школьников.«Автодороги Неманского и Краснознаменского районов обследованы сотрудниками дорожно-патрульной службы и находятся в удовлетворительном состоянии. Дороги почищены от снега и приведены в нормативное состояние, - сообщили в ГИБДД. - С сегодняшнего дня подвоз школьников к учебным заведениям осуществляется в обычном режиме. Контроль со стороны Госавтоинспекции за дорожным движением и состоянием дорожного полотна в Калининградской области, будет продолжен».