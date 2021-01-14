В суде Московского района Калининграда состоялось очередное заседание по делу о гибели Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в отделе полиции на улице Киевской в ночь на 20 октября 2019 года.Как сообщает корреспондент «Комсомолки» из зала суда, прокурор запросил реальные сроки для обоих обвиняемых. Гособвинитель настаивает, чтобы бывший начальник смены дежурной части Николай Плебух отправился в колонию на 6 лет, старший оперативный дежурный Александр Иванов - на 5 лет и 9 месяцев.Родственники настаивают на возвращении дела прокурору и просят для подсудимых больших сроков в колонии строгого режима.Следующее заседание назначено на 22 января.