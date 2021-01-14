В калининградском аэропорту «Храброво» завершили сертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта. Вместе с этим сертификатом аэропорт получил сертификат международной сертификационной сети IQNet.- Это значит, что аэропорт соответствует международным стандартам качества. То есть услуги, оказываемые аэропортам пассажирам, они высокого качества и уровня. Эксперты независимой международной компании DQS, которые проводили аудит, оценили, что в части обслуживания пассажиров и авиационной транспортной безопасности, у нас все хорошо, - поясняет Наталья Грицун, помощник генерального директора аэропорта «Храброво» по связям с общественностью.- Аэропорт постоянно развивается. И мы намерены и в дальнейшем работать над повышением качества всех процессов и подтверждать высокий уровень обслуживания пассажиров и воздушных судов, - сказал генеральный директор аэропорта Александр Корытный.Впрочем, это не значит, что в «Храброво» сразу появятся международные рейсы. Тем более, это и невозможно, в том числе и из-за пандемии.- К рейсам это не относится. Это относится к системе менеджмента и качеству организации. Наш аэропорт является конкурентоспособным по сравнению с другими аэропортами международного значения. Если мы ведем переговоры с российскими и международными компаниями, то получение сертификата дает нам имиджевую конкурентоспособность, - отметила Наталья Грицун.