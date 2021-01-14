За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 208 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 170 случаев ОРВИ, 37 случаев пневмоний и 1 бессимптомная форма заболевания.Среди заболевших:- 60 пенсионеров, в том числе 47 старше 65 лет;- 7 медицинских работников;- 14 работающих на промышленных предприятиях;- 9 сотрудников образовательных учреждений;- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 7 сотрудников предприятий пищевой промышленности;- 2 работника предприятия сферы ЖКХ;- 2 работника с/х предприятий;- 4 сотрудника охранных предприятий;- 2 сотрудника банков;- 3 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;- 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- учащийся Школы Будущего;- 2 ребёнка до 6 лет;- 27 неработающих.