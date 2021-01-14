В Калининградской области за сутки было выявлено 208 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 21-м муниципалитете.Больше всего заболевших в Калининграде – 116 человек.В каких городах области выявили коронавирус:Багратионовский городской округ – 2Нестеровский городской округ – 3Озерский городской округ - 2Балтийский городской округ – 6Светловский городской округ – 8Пионерский городской округ – 3Гвардейский городской округ - 3Полесский городской округ – 5Гурьевский городской округ - 10Правдинский городской округ – 1Гусевский городской округ – 3Зеленоградский городской округ –13Светлогорский городской округ – 3Краснознаменский городской округ - 1Славский городской округ - 2Советский городской округ – 11Мамоновский городской округ - 1Черняховский городской округ –1Неманский городской округ – 12Янтарный городской округ – 2