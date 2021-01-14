Заместителя директора Кафедрального собора Григория Хуциева накажут за организацию питания на Новогодней ярмарке на острове Канта. Об этом рассказал журналистам министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.Он отметил, что по трудовому кодексу РФ он может наказать лишь директора собора Веру Таривердиеву, а она уже вправе применить санкции к своему заместителю.- Мы направили материалы Вере Гориславовне, она будет принимать решение по дисциплинарному взысканию. Да, мы просим применить дисциплинарное взыскание, - говорит Андрей Ермак. - Ярмарка, которую организовывал собор, была сделана действительно в соответствии со всеми требованиями законодательства. А вот то, что Григорий Хуциев не уведомил Роспотребнадзор о том, что будет общественное питание на ярмарке, это прокол, который имел место. Поэтому он и будет дисциплинарно наказан.Министр отметил, что Роспотребнадзор в этом случае прав.- Наказание будет. Но 1,5 года назад, когда мы обсуждали перечень обязательных мероприятий, которые должны проходить на острове Канта, получили добро от министерства на создание парка домиков для ярмарки. Мы, конечно, ставили себе амбициозную задачу сделать ярмарку главной городской новогодней ярмаркой. Мы старались с точки зрения декораций, получилось атмосферно и красиво. А на рекламу не потратились – спасибо Роспотребнадзору! Теперь не у кого нет сомнений в том, где проходит главная ярмарка города, - сказал сам Григорий Хуциев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФестиваль на острове Канта в Калининграде: пир во время чумы или глоток свежего воздуха перед Новым годом?Скандал! В выходные на острове Канта прошла новогодняя ярмарка, совмещенная с фестивалем уличной еды. Несмотря на то, что все было красиво и по-новогоднему, зрелище вызвало негативную реакцию у многих калининградцев (Читать далее).