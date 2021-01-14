В Калининграде два местных жителя обвиняются в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.В декабре прошлого года в квартире жителя Калининграда сотрудники ФСБ обнаружили боеприпасы. Об этом стало известно двум местным «дельцам», которые решили заработать.К незадачливому горожанину пришел 48-летний злоумышленник, который сообщил, что знаком с сотрудником ФСБ, который может освободить его от уголовной ответственности. В действительности же, в роли сотрудника регионального управления ФСБ выступил 33-летний подельник, не имеющий никакого отношения к правоохранительным органам.«В ходе неоднократных встреч с калининградцем он подтвердил ему, что якобы действительно является оперативником Федеральной службы безопасности и может способствовать освобождению его от уголовной ответственности взамен на денежное вознаграждение в размере 400 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета15 декабря Калининграде после получения от владельца боеприпасов части требуемой суммы в размере 200 тыс. рублей 48-летний злоумышленник был задержан сотрудниками регионального УФСБ России.Вину в совершенном преступлении злоумышленники признали частично. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.