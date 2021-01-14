Руководство Кафедрального собора, расположенного на острове Канта в Калининграде, определилось с правилами выгула собак. Выгуливать на территории острова нельзя. Об этом рассказал журналистам заместитель директора Кафедрального собора Григорий Хуциев.- Охрана, которая осуществляет патрулирование всего пространства острова Канта, делает замечание и просит владельцев собак уйти. Никаких других форм воздействия, тем более административных, у нас нет. Мы можем только издать приказом правила поведения и просить людей соблюдать эти правила, - сказал замдиректора.Он отметил, что часть острова Канта – это парк, а в любом парке есть правила и нормы, которые необходимо соблюдать.- У нас позиция такая – люди, пришедшие на остров Канта должны испытывать гордость сопричастности к этому месту и испытывать абсолютный комфорт. А владельцы собак еще не все культурные и образованные люди, не успевают убирать за своими питомцами. По согласованию с правительством прияли решение – в парке выгул собак будет запрещен. Мы будем настаивать на этом, – заключил Григорий Хуциев.