В Калининграде полицейские задержали уличного грабителя, который напал на двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Инцидент произошел на улице Леонова. Злоумышленник подкараулил двух женщин, и под угрозами потребовал отдать ему ценности«Одна из женщин попыталась оказать сопротивление, однако получила удар ногой. Увидев участь своей подруги, вторая женщина сняла золотые серьги и передала злоумышленнику. Кроме этого, добычей грабителя стал мобильный телефон и курительное приспособление. Ущерб составил 62 тысячи рублей», - рассказали в полиции.Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 40-летний ранее судимый местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия», ему грозит до 7 лет лишения свободы.