Стало известно расписание богослужений на праздник Крещения в храмах Калининграда и области. Список храмов опубликовала пресс-служба Калининградской епархии.Так, в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы 18 января в 08:00 пройдут так называемые Царские часы, в 9:30 состоится божественная литургия. После ее окончания будут освящать воду. Вечерняя служба – в 18:00. На следующий день воду можно будет освятить после утренней службы (она начнется в 7:00) и после литургии (начнется в 10:00).Внимание! Время богослужений и график освящения воды в разных храмах различается.Полное расписание смотрите здесь.Отметим, Калининградская епархия отменила крещенские купания в этом году.- Это благочестивая, но все же просто народная традиция. Купания не являются обязательными, - сказали в епархии.