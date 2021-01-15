14 января 2021 года в 19.59 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице 3-я Янтарная поселка Ласкино Гурьевского городского округа.- В одноэтажном кирпичном жилом доме, размером 6 на 6 метров, на кухне горели вещи б/у, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Калининградской области. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Госпитализирован один человек.Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет, пожарно-спасательной части ПСЧ-4 в составе 5 человек и 1 единицы техники.