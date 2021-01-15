Калининградский областной суд оставил в силе решение Московского районного суда о взыскании компенсации в пользу пенсионерки, на которую в бане упали шкафы. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.- В мае 2019 года при посещении муниципальной бани по льготному талону, выданному Центром социальной поддержки населения, на калининградку упали металлические шкафы для одежды, которые не были должным образом закреплены, - рассказали в суде. - 80-летняя женщина оказалась придавлена и находилась в таком положении до приезда скорой медицинской помощи. Пенсионерка была госпитализирована с множественными переломами и проходила длительное стационарное и амбулаторное лечение. До настоящего времени ее здоровье не восстановилось, она продолжает испытывать боль и трудности в повседневном быту, нуждается в помощнике.Претензия истицы, направленная в адрес предприятия, была оставлена без ответа. За защитой своих прав женщина обратилась в суд.Решением Московского районного суда с муниципального предприятия в пользу А. взыскана компенсация морального вреда в размере 200 000 рублей и штраф в сумме 100 000 рублей, а всего - 300 000 рублей.На данное решение ответчик подал апелляционную жалобу, просил снизить размер компенсации. Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, судебная коллегия по гражданским делам признала решение Московского районного суда законным и обоснованным.Решение вступило в законную силу.