Полиция обращается к жителям Калининграда: если вы стали свидетелем ДТП на улице Саночной 14 декабря 2020 года, отзовитесь!- 14 декабря 2020 года около 11 часов автомобиль «Хендай Cret» при осуществлении поворота с улицы Станочной на проспект Победы допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть улицы. В результате ДТП горожанка скончалась, - рассказали детали случившегося в пресс-службе УМВД по Калининградской области.Обратиться можно в следственный отдел ОМВД России по Центральному району по телефону 8-952-053-03-33 или явиться по адресу: Калининград, ул. Яналова 56, каб.32.