Министерство образования совместно с Центром развития одаренных детей Калининградской области предлагают школьникам возможность принять участие во второй смене лагеря «Артек» бесплатно.-Оплачивается только перелет туда-обратно, - уточнили в пресс-службе ведомства. Смена под названием «На пороге научных открытий» продлится с 29 января по 18 февраля. Стать участниками могут дети из разных регионов страны. Для этого необходимо быть учащимся 5-11 класса образовательной организации региона и подать заявку.Заявки принимаются до 18 января. Распределение путевок состоится 20 января 2021 года.О том, как подать заявку, читайте здесь.