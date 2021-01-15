В Калининградской области с 11 по 14 января прошло 35 проверок обеспечения сохранности находящихся у жителей огнестрельного оружия и патронов к нему. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.В результате у горожан было изъято 5 единиц оружия, добровольно было сдано две единицы.В Росгвардии добавили, что они могут обеспечить охрану мест хранения оружия с помощью технических средств с выводом на пульты централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны. Также калининградцам следует помнить о своевременном продлении сроков действия выданных разрешительных документов на хранение оружия.