Светлогорская межрайонная прокуратура добилась блокировки сайтов с пропагандой коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.В ходе мониторинга интернета светлогорские прокуроры наши сайты, на страницах которых размещены сведения, пропагандирующие дачу и получение взятки.Доступ к такой информации должен быть ограничен, поэтому прокуратура предъявила в суд соответствующие административные исковые заявления. Эти заявления были удовлетворены, суд признал информацию запрещенной к распространению на территории России.