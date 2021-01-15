В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Утром во дворе дома на улице Гайдара соседи обнаружили избитого 38-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, а прибывшие на место полицейские стали выяснять подробности инцидента.Как оказалось, мужчину жестоко избил монтировкой его знакомый по кличке Тайсон. Полицейские установили его личность и задержали. Подозреваемый знал о том, что его разыскивают, и скрывался у своих новых знакомых.На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и поместили в СИЗО.