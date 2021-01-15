За сутки в Калининградской области зарегистрировано 209 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 167 случаев ОРВИ, 39 случаев пневмоний и 3 бессимптомных формы заболевания.Среди заболевших:- 85 пенсионеров, в том числе 64 человека старше 65 лет;- 14 медицинских работников;- 6 работающих на промышленных предприятиях;- 6 сотрудников образовательных учреждений;- 14 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 8 сотрудников предприятий пищевой промышленности;- 3 работника предприятия сферы ЖКХ;- работник с/х предприятия;- сотрудник организации по представлению бытовых услуг;- 2 сотрудника банков;- сотрудник предприятия в сфере телекоммуникационных услуг;- сотрудник санатория;- 2 сотрудника гостиниц;- 37 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;- 4 учащихся (Школа 1 Гусев, Школа 5 Светлый, школы 21, 15 Калининград);- ребенок 4 года;- два воспитанника д/с 48;- 12 неработающих.