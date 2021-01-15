Минувшей ночью в Калининградской области на снегоуборке работало 50 единиц техники. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала министр развития инфраструктуры Евгения Ккушкина.По ее словам, на дороги было высыпано 91,2 тонны соли, более 330 тонн песко-соляной смеси.«Больше всего снега выпало Зеленоградском, Балтийском и Багратионовском районах. На федеральных дорогах, их протяженность 256 км, за минувшие сутки работало 13 единиц техники, высыпано 32 тонны песко-соляной смеси и 92 тонны соли», - написала Кукушикина, заявив, что выполнены все работы по уборке и посыпке дорог, обеспечивающие безопасный проезд транспорту.Министр добавила, что прогнозы на сегодняшний день и ближайшие выходные неблагоприятные, ожидается сильный снегопад.«По необходимости будем задействовать всю имеющуюся снегоуборочную технику. Обращаюсь с просьбой к автомобилистам, будьте предельно внимательными на дороге и, по возможности, без необходимости не выезжайте из дома, проведите выходные с родными и близкими», - сказала министр развития инфраструктуры