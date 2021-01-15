В 2020 году Калининградские сельхозпроизводители в два раза увеличили поставки племенного скота в российские регионы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на молочные фермы Московской, Орловской и Рязанской областей, а также в Республику Башкортостан поставлено 1 850 нетелей голштинской породы, в 2019 году – 808 голов.Племенной скот молочного направления из Калининградской области пользуется спросом благодаря своей высокой продуктивности. По данным за 2019 год, надой молока на одну корову составлял в регионе 8 764 кг, это на 27,2% выше среднероссийского показателя.На повышение продуктивности коров повлиял запуск в 2019 году специализированного селекционно-генетического центра по молочному скотоводству ООО «Интерген Рус». Компания специализируется на улучшении качественных характеристик генетического материала крупного рогатого скота.