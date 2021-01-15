В Светлогорске полицейские раскрыли угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него угнали «Тойоту». Полицейские обследовали город и вскоре нашли машину в центре. А позже установили личность угонщика и задержали его.Им оказался 29-летний житель Светлогорска, который ранее уже был судим за угон. Мужчина заметил, что владелец оставил ключи в замке зажигания. Покатавшись на «Тойоте», злоумышленник бросил её на одной из улиц.На угонщика завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.