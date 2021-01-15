Региональные власти готовят пересмотр действующих ограничения для работы предприятий общественного питания в Калининградской области. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос комментатора в своем Instagram.«Готовим пересмотр ограничений с понедельника», - написал глава региона.Напомним, 23 декабря 2020 года власти ввели дополнительные «коронавирусные» ограничения на период новогодних праздников. Так, с 25 декабря 2020 была запрещена работа кафе, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа.До 15 января были продлены ограничения на работу фуд-кортов и стрит-фудов. С 3 по 10 января работа общепита была разрешена до 9 часов вечера.