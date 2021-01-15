В Калининградской области за сутки было выявлено 209 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 19-ти муниципалитетах.Больше всего заболевших в Калининграде – 123 человека.В каких городах области выявили коронавирус:Багратионовский городской округ – 3Нестеровский городской округ – 2Балтийский городской округ – 8Светловский городской округ – 5Гвардейский городской округ - 2Полесский городской округ – 12Гурьевский городской округ - 23Правдинский городской округ – 3Гусевский городской округ – 2Зеленоградский городской округ –4Светлогорский городской округ – 2Краснознаменский городской округ - 1Славский городской округ - 2Советский городской округ – 5Мамоновский городской округ - 3Черняховский городской округ –5Неманский городской округ – 3Янтарный городской округ – 1