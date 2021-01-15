Калининградский блогер Женяй Огонь в Фейсбуке разместил обращение к своим читателям о готовности сделать прививку от ковида за кого-либо. Столь странную инициативу Женяй аргументировал так: мол, многие вакцинироваться бояться, а я – очень хочу! Калининградец даже готов заплатить тому, кто согласится принять его предложение.- Готов за вас сделать прививку от ковида, - написал блогер. - Я прекрасно понимаю антипрививочников и тех, кто боится новой и непроверенной вакцины… Даже дед боится прививки. А я и моя половинка не боимся и с удовольствием примем тот самый укол от вашего имени. Вы будете проходить в базе как привитый, у меня будет укол. И все довольны!Также Женя добавил, что желает «прививаться только в поликлинике», поскольку «в подвале у деда Ашота в лучшем случае поставят витаминку».