Житель Светлого стал фигурантом уголовного дело за мошенничество с землей в крупном размере. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.В 2012 году 53-летний мужчина нашел покупателя и заключил с ним договор о продаже двух земельных участков на берегу для постройки эллингов. Он получил 400 тысяч рублей за оформление и еще столько же за обустройства спуска к воде. Как выяснилось позднее, полученную от горожанина сумму злоумышленник потратил на собственные нужды, не собираясь выполнять своих обязательств.«В течение долгого периода времени подозреваемый сообщал покупателю, что имеются проблемы с оформлением, которые он пытается решить. Спустя 8 лет потерпевший приехал на купленные им участки и обнаружил на одном из них построенный дом. Выяснилось, что злоумышленник перепродал землю другому лицу, который успел уже построить эллинг», - рассказала представитель УМВД.Теперь мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы.