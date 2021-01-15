В часовне, названной в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник, которую закрывали после скандала, приняли решение открыть краны с водой. Святую воду можно будет набрать 18 и 19 января, в Крещение. Об этом «Комсомолке» рассказал пресс-секретарь Калининградской епархии Давид Рожин.- Источник будет открыт только два дня, 18 и 19 января. После праздника его снова закроют, заглушат трубы с водой, - сообщил он.Напомним, в сентябре прошлого года пятеро молодых мужчин кавказской национальности, гуляя по территории собора Христа Спасителя в центре города, наткнулись на святой источник, расположенный в часовне. И не придумали ничего лучше, чем помыть в нем обувь. Пока несколько человек тщательно терли кроссовки, один из компании снимал все на видео. Ролик попал в соцсети, разгорелся скандал. Священники приняли решение после инцидента перекрыть воду в источнике (Читать подробно о скандале).