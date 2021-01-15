В Калининграде полицейские устанавливают личность мужчины, который оплатил покупки найденной на улице чужой банковской картой с функцией бесконтактной оплаты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.Молодой человек накупил товаров в различных магазинах на 7242 рубля, пока хозяйка карты ее не заблокировала.«В некоторых торговых точках он попал на камеры наблюдения. Оперативники изъяли записи, однако ранее злоумышленник в поле зрения полиции не попадал, поэтому его фотографии в базе данных не оказалось», - отметили в пресс-службе полиции.Если вы узнали подозреваемого, просьба сообщить в полицию Центрального района Калининграда по телефонам: 552-011 (следователь), 552-202, 552-098 (дежурная часть), либо 02, 102.