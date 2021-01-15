С понедельника, 18 января, в Калининградской области могут снять сразу несколько ограничений. Об этом губернатор Антон Алиханов рассказал сегодня ТАСС на полях Гайдаровского форума.- Мы разрешим групповые занятия спортом в досуговых учреждениях. С Роспотребнадзором и с бизнесом буквально сегодня в региональном правительстве проходит совещание с представителями так называемых фудкортов. Выработаны рекомендации относительно того, как им можно работать, соблюдая эти рекомендации. Я думаю, что мы тоже с понедельника будем открывать, с учетом некоторых требований, которые им все-таки нужно будет выполнять для того, чтобы иметь возможность работать, - сказал Алиханов.Также с 18 января в школах области начнутся занятия для учеников всех классов (на этой неделе за парты сели ученики начальной школы и 9 - 11 классов).- С учетом эпидемической ситуации область будет постепенно смягчать ограничения, введенные перед новогодними праздникам, - сказал глава региона. - Мы надеемся, что всплеска [заболеваемости] наблюдать не будем, и меры, которые были приняты перед январскими выходными, позволят нам остаться в этом же коридоре объема выявляемых случаев коронавируса.