Двое осужденных исправительной колонии №13 поселка Славяновка Калининградской области успешно завершили курс заочного дистанционного обучения в образовательных организациях России. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Калининградской области, в исправительном учреждении им «были созданы необходимые условия для беспрепятственного получения образования».- Разъяснения о правилах зачисления в ВУЗы, специальностях, преимуществах и особенностях заочного обучения с применением дистанционных образовательных технологий и дальнейшее содействие сотрудников воспитательной службы ИК-13 помогли 2 осужденным определиться с университетами и будущими специальностями. Оба выбрали IT-сферу – в АНО ДПО «Школа Анализа Данных» (г. Москва) и Центре онлайн обучения «Нетология» (г. Москва), - уточняет пресс-служба.Задания и лекции студенты получали по почте, таким же образом отправляли выполненное в ВУЗ. В итоге, один из выпускников получил сертификат «инженер по тестированию» в рамках повышения квалификации, а второй сдал экзамен на тестировщика программного обеспечения.Студенты старались учиться на «отлично». И в большинстве случаев им это удавалось, подтвердили в колонии. Осужденные намерены продолжить дистанционное обучение уже по другим специальностям в университете «Синергия». Своим примером они рассчитывают воодушевить других отбывающих наказание граждан на саморазвитие и показать, что образование в исправительном учреждении получить не сложно.