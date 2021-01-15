Эта жуткая история, как выясняется, произошла еще летом. 10 августа в Калининградской областной больнице скончалась 68-летняя жительница Советска, но когда гроб привезли на церемонию прощания, родные едва не упали в обморок - там лежала незнакомая женщина.- Мы были в шоке. Вместе с мужем и ребятами из ритуальной компании повезли тело обратно в Калининград. К нам вышли сотрудники больницы, забрали тело с гробом и ушли, - рассказала klops.ru дочь умершей Екатерина. - Нам показали всех покойников, которые были в морге. Мамы среди них не было. Мы пробыли там около двух часов. Я периодически выходила на улицу и плакала. Это был кошмар. В итоге сказала, что не буду хоронить чужого человека и потребовала найти тело мамы.Через трое суток Екатерине позвонили из ритуальной конторы. Оказалось, что сотрудники морга по ошибке передали тело Тамары Петровны другой семье. Там подмены не заметили: убитая горем дочь была не в себе, а внучки побоялись подойти близко к гробу. В результате Тамару Петровну похоронили под другой фамилией.Тело пенсионерки пришлось эксгумировать и перезахоронить. Екатерина подала иск к больнице. Суд установил, что медики в стационаре перепутали документы Тамары Петровны и бумаги другой пациентки, поступившей на лечение в тот же день. Советский городской суд взыскал в пользу Екатерины компенсацию морального вреда — 100 000 рублей, возмещение ущерба — 9 675 рублей, возмещение судебных расходов – 806 рублей, всего - 110 481 рубль. Решение уже вступило в законную силу.