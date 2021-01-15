В пятницу 15 января на улице Тельмана в Гвардейске сотрудники ГИБДД заметили автомобиль марки «Фольксваген», ехавший во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Сотрудники полиции остановили его и обнаружили за рулем на вид нетрезвого 32-летнего мужчину.- Сотрудниками ГИБДД водитель был доставлен в помещение дежурной части для установления личности. В ходе проверки было установлено, что ранее молодой человек не получал водительского удостоверения, вместе с этим ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера, на что он ответил отказом, после чего водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, на что он также ответил отказом, - сообщает подробности пресс-служба ГИБДД.На мужчину составили административные протоколы сразу по двум статьям, и ему предстоит отбыть арест сроком от 10 до 15 суток.