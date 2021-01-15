Танкисты армейского корпуса Балтийского флота воплотили в жизнь новогоднее желание калининградского 12-летнего школьника Максима, воспитанника центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда». Максим хотел узнать, что представляет из себя настоящий боевой танк, поэтому танкисты предоставили ему возможность забраться внутрь Т-72Б3М.- В парке боевых машин гостя встретил командир танкового взвода лейтенант Максим Карталов, - рассказывает пресс-служба Балтфлота. - Вместе со своим тезкой, приехавшим в гости из Калининграда, он осмотрел танк и рассказал будущему защитнику Родины об основных характеристиках боевой машины, ее боевых возможностях и преимуществах перед аналогичными танками иностранных государств. Затем экскурсия продолжилась внутри танка. Сначала Максим попробовал себя на месте механика-водителя, где живо представил, как он управляет боевой машиной.Далее командир танкового взвода уступил подопечному свое место и рассказал, как устроена 125 миллиметровая гладкоствольная пушка и ее прицел, где лежит боезапас, чем вооружены танкисты, где хранится их личное оружие и как они связываются между собой.- Сам Максим в конце сказал, что хочет в дальнейшем осваивать военную специальность и после этой экскурсии оно только усилилось, - добавляет пресс-служба.