В Калининградской области началась трехдневная акция по приему и утилизации новогодних елок. Как сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов, точки сбора будут в нескольких местах, а принимать будут любые хвойные деревья: ели, пихты, сосны и даже сухие ветки без хвои. Главное - перед сдачей очистить растение от украшении .- Собранные деревья отправят в подсобное хозяйство Полесска, утилизируют и используют в качестве мульчи и добавки в компост, - поясняет пресс-служба. - Кроме того, в местах проведения акции в обозначенные даты и время будет так же вестись прием вторсырья и органики от населения.Сбор начнется 17 января в рамках площадки Экодвор. В этот день пройдет по следующим адресам:- ул. Аксакова, д. 127А - с 13 до 15 часов;- ул. Дадаева, д. 66 - с 15 до 17 часов;- Ленинский пр-кт, д. 18Б - с 14 до 17 часов.- ул. Летняя, д. 70-72 - с 11 до 13 часов.Кроме того, ежедневно готовы принять елки на площадке «Зеленый кот» в поселке Сосновка Зеленоградского района.