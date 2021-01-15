В Калининграде разыскивают 8-летнего школьника Артема Сухарева. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, мальчик ушел из школы № 13 около 16:30, и до настоящего момента его местонахождение не установлено.Приметы: на вид 8 лет, рост 141 см, худощавого телосложения. Был одет в красную шапку с помпоном, серую до колен куртку, школьные серые брюки.Если Вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 554-502, 8(4012) 554-506 или 02.