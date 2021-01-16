Пропавший накануне 8-летний Артем обнаружен живым и здоровым.В минувшую пятницу, 15 января после уроков мальчик вышел из школы, но дома так и не появился. После получения информации о пропаже ребенка полиция незамедлительно организовала патрули по пути его следования из школы. Инспекторы по делам несовершеннолетних обзвонили друзей Артема, а также распространили в СМИ ориентировки с его приметами.Как теперь выясняется, школьник решил погостить у своей бабушки в Багратионовском районе. Причем та известила мать Артема об этом по мобильной связи. Однако из-за наблюдавшихся в тот день перебоев, сообщение вовремя не увидели.- С семьей школьника проведена профилактическая беседа о необходимости более внимательно следить за ребенком,- сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая