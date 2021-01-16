Черняховская некоммерческая организация «Фонд «Дом-Замок» стала победителем первого конкурса 2021 года, объявленного Фондом президентских грантов, с проектом «Общественный исторический парк «Замок Инстербург».Тематика направления «Сохранение исторической памяти» - содействие деятельности по охране и восстановлению объектов и территорий, имеющих историческое, культовое и культурное значение. Размер гранта составляет 2 543 360 рублей.Всего же из 105 заявленных от Калининградской области различных проектов грантовую поддержку получили 26.