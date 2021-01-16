В калининградских вузах растет доля иногородних и иностранных студентов. Об этом сообщил Антон Алиханов, который принял участие в Гайдаровском форуме.По мнению губернатора, одной из причин этой динамики является качественный уровень образования, в том числе связанного с морскими профессиями, который обеспечивают учебные заведения региона. Вместе с тем региональные вузы, несмотря на географическую близость с европейскими учебными заведениями, больше конкурируют не с ними, а с институтами и университетами Москвы и Санкт-Петербурга.Тем не менее, по-прежнему перспективной считается кооперация и развитие сотрудничества с зарубежными коллегами. В качестве примера Алиханов назвал инжиниринговый центр швейцарской компании АВВ, открывшийся в 2019 году в Калининграде. Кроме того, БФУ имени Канта и Калининградский Государственный технический университет входят в консорциум, сформированный для подготовки специалистов, соответствующих требованиям этой международной компании, наряду с Томским политехническим университетом, Томским Государственным университетом систем управлений и радиоэлектроники и Сколковским институтом науки и технологий.