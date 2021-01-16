Бывший директор муниципального предприятия «Советсктеплосети» признан судом виновным превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в Калининградской облпрокуратуре.Как установлено, в сентябре 2017-го и в феврале 2018 года подсудимый подписал платежные документы о выплате себе сверх причитающейся зарплаты в общей сложности более 340 тысяч руб. В качестве наказания виновный лишен права занимать должности, связанные с производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью сроком на 3 года.