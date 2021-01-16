Центральный районный суд Калининграда вынес приговор разбойнику.Днем 7 августа прошлого года житель города вошел в ломбард на Советском проспекте и заявил сотруднице учреждения, что желает приобрести золотые часы и кольцо из того же драгметалла. Когда продавщица извлекла из витрины хронометр марки «Ника» и подошла к кассе, чтобы пробить чек, покупатель неожиданно выхватил пистолет (позже выяснилось, что пневматический), навел его на женщину и заставил ее лечь на пол. После чего схватил часы стоимостью 41 500 рублей и скрылся.Как признался уже по ходу судебного процесса налетчик, он заранее провел рекогносцировку на месте будущего преступления, наметив пути отхода. Похищенные часы он в дальнейшем продал на рынке. Кстати, ранее калининградец уже был судим за аналогичные преступления. Теперь ему предстоит отбыть 4 года в исправительной колонии особого режима.