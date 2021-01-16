Как уже сообщалось, за минувшие сутки в Калининградской области отмечено 212 новых случаев инфицирования COVID-19. По данным регионального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших больше всего пенсионеров – 65 (в том числе 59 в возрасте старше 65 лет).В список также добавилось 15 сотрудников транспортных предприятий, узлов и водителей транспортных средств, 14 представителей предприятий торговли и общепита, 12 медработников, 9 работающих на промышленных предприятиях, 7 сотрудников образовательных учреждений, 7 работников сельхозпредприятий, 6 человек из пищевой промышленности, 4 бойца охранных предприятий. Компанию им составили работник сферы ЖКХ, сотрудник организации по представлению бытовых услуг, 2 сотрудника банков столько же калининградцев, представляющих сферу телекоммуникационных услуг, сотрудник санатория, 40 индивидуальных предпринимателей и иных работающих, 23 безработных.К сожалению, имеются и дети: 2 учащихся (школа №10 Калининграда, и школа №5 Балтийска, а также ребенок, которому не исполнилось еще и года.