В УМВД России по Калининградской области прокомментировали появившееся в соцсетях сообщение о массовой драке на улице Елизаветинской в Калининграде.- Сообщение от местных жителей поступило в полицию вечером 15 января, по названному адресу немедленно выехали нарды полиции, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. – По предварительной информации, причиной инцидента стала ссора между водителями автотранспорта. В результате один из мужчин получил телесные повреждения, которые пока квалифицируются, как легкий вред здоровью. Все участники драки установлены, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Информацию о применении одним из участников потасовки огнестрельного оружия в УМВД оставили без комментариев.